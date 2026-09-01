Karaman'da Yunus Timi Kazası: Polis Yaralandı

Karaman'da otomobil ile motosikletli Yunus timinin karıştığı kazada bir polis memuru yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yasak 'U' dönüşü yapmaya çalışan Abdullah A. idaresindeki 70 BB 571 plakalı Toyota marka otomobil ile Mehmet B.'nin kullandığı 70 A 4860 plakalı motosikletli Yunus timine ait motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazadan sonra olay yerine gelen otomobil sürücüsünün yakınları, kazayı görüntüleyen gazetecilerin üzerlerine yürüyerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Otomobil sürücüsü Abdullah A., ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı