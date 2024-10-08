Karaman'da otomobilin çarptığı şahıs öldü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Zeyve Pazarı yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 33 AMP 984 plakalı otomobil, yolda yürümekte olan Kemal Soylu'ya (58), çarptı. Ağır yaralanan Soylu, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN