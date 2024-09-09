Üye Girişi
Haberler

Karaman'da Otomobil Şarampole Takla Attı: 3 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Özyurt köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil şarampole takla attı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kazımkarabekir ilçesine bağlı Özyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre L.K.E. (27) yönetimindeki 70 AAV 921 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada sürücüsü ile araçta bulunan M.E. (55) ve A.G. (24) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavinin ardından durumunun ağır olduğu öğrenilen M.E. ambulansla Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kazımkarabekir Otomobil 3-sayfa karaman trafik Güncel Kaza

Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti

"Cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti"

 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü

Gizli tanık her şeyi anlattı, jandarma soluğu amcanın yanında aldı

 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç

İşte Narin'in cansız bedeninin dereye taşındığı o araç
Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Eylül Akşehir, Beyşehir, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Eylül Nilüfer, Mudanya, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bugün kaptanlık oyunu yok mu? MasterChef kaptanlık oyunu ne zaman? İSKİ İstanbul su kesintisi! 9-10 Eylül Pendik, Sultangazi, Maltepe, Üsküdar su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Eylül Bergama, Bornova, Kınık, Foça su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Eylül Çukurova, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef ana kadroya kim girdi, 6. ve son yedek kim? 9 Eylül Pazartesi MasterChef yedeklerden kim girdi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Serik 9-10 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, Şehitkamil, Oğuzeli 9-10 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BESYO tercihleri ne zaman 2024? BESYO yerleştirme işlemleri ne zaman, nereden yapılacak? Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi ne zaman, nerede çekildi?
title