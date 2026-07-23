Haberler

Karaman'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsüne para cezası kesildi ve ehliyetine 60 gün el konuldu.

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 70 ABA 505 plakalı Peugeot marka otomobil ile R. G.'nin (20) kullandığı 70 ABJ 046 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, yapılan incelemelerde kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen otomobil sürücüsü Y. D.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, sürücüye 5 bin lira para cezası kesildi. Kazaya karışan motosiklet çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık listeyi güncelledi! Lahmacundan çıkana bakın

Bakanlık mide bulandıran listeyi güncelledi! Lahmacundan çıkana bakın
Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü

Bu kez dönüşü yok! Savaştaki en güçlü kozlarını sahaya sürdüler
Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi

Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
ABD'yi sarsan katliam! Etiyopyalı göçmen otopark tartışmasında 3 kişiyi öldürdü

Ülkeyi sarsan göçmen dehşeti! Kadın erkek demeden kurşun yağdırdı
Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde Enver Altaylı'nın parmağı var

Ses getirecek iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde onun parmağı var
Sapık milyarder ölmedi mi? 'Jeffrey' diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı

Öldü denilen isme benzetti, adını seslenince panikle gaza basıp kaçtı
Gazeteciye restoranda kanlı infaz! Kahvaltı yaparken öldürdüler

Gazeteciye restoranda kanlı infaz