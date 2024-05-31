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Karaman'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yola savruldu: 1 yaralı

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Karaman'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kaza, Ahmet Yesevi Mahallesi 833. Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yola savruldu: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kaza, Ahmet Yesevi Mahallesi 833. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M. yönetimindeki 70 FN 737 plakalı motosiklet ile H.B. idaresindeki 70 AAF 750 plakalı Proton marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bir anda geldi

Kazayı anlatan otomobil sürücüsü H.B., "Ben yukarıdan geliyordum tam sağa dönecekken arkadaş sağdan geldi ve bir anda çarptı" diye konuştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ahmet Yesevi Mahallesi Motosiklet Karaman 3.Sayfa Güncel Haberler

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