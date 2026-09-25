Karaman'da ölü bulunan çiftin cenazeleri ayrı ayrı toprağa verildi

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Karaman'da evlerinde ölü bulunan karı kocanın Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Karaman'a getirilen cenazeleri toprağa verildi. Fatma Özcan Karaman'da, eşi Namık Özcan ise merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Özcan çiftinin cenazeleri Karaman'a getirildi. Fatma Özcan için Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza, Fatma Özcan'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından Özcan'ın cenazesi, Hamidiye Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Namık Özcan'ın cenazesi ise merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde toprağa verildi.

Çift evlerinde ölü bulunmuştu

Olay, 2 gün önce Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'ta bulunan 11 katlı sitenin 3. katındaki dairede meydana geldi. Namık Özcan ve eşi Fatma Özcan'dan haber alamayan çocuklarının ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, çifti hareketsiz halde bulurken, içeride kimyasal madde şüphesi üzerine AFAD ekiplerine haber verildi.

AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede Fatma Özcan'ın cansız bedeni yatak odasında, Namık Özcan'ın cansız bedeni ise oturma odasında bulundu. Namık Özcan'ın yanında, "Siyanür var, girmeyin" yazılı not ile siyanür olabileceği değerlendirilen katı madde ve bazı ilaçların bulunduğu öğrenildi. Çiftin cenazeleri, özel koruyucu kıyafet giyen AFAD görevlilerince daireden çıkarılarak otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Namık Özcan'ın eşi Fatma Özcan'ı öldürdükten sonra siyanür kullanarak yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedenlerinin ise adli tıp incelemesinin ardından netleşmesi bekleniyor.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı