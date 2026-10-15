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Karaman'da okul çevresi denetiminde 404 kişi sorgulandı, 12 araca ceza kesildi

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Karaman'da okul çevresi denetiminde 404 kişi sorgulandı, 12 araca ceza kesildi
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Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli eğitim ortamı için kent genelindeki okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 404 kişi ve 114 araç sorgulanırken, eksiklik tespit edilen 12 araca para cezası uygulandı.

Karaman'da öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 404 kişi ve 114 araç sorgulanırken, kurallara aykırılık tespit edilen 12 araca para cezası uygulandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik kent genelindeki okul çevrelerinde geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Sabah saat 07.30'da başlayan ve 17.00'ye kadar devam eden uygulamalara 15 ekip ve 31 personel katıldı.

Denetimler kapsamında 116 okul önü ve çevresi, 5 öğrenci yurdu çevresi, 35 park, 9 internet kafe ve 27 büfe kontrol edildi. Uygulamalarda 404 kişi ile 114 aracın sorgulaması yapılırken, 25 okul servis aracı da denetlendi. Kontrollerde, mevzuata aykırı eksiklikleri tespit edilen 12 araca para cezası kesildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul çevreleri ve öğrenci güzergahlarındaki denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde eğitim öğretim hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla okul çevreleri ve öğrenci güzergahlarında denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Çocuklarımızın güvenliğini önceleyen çalışmalarımız, eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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