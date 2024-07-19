Karaman'da Motosiklette Tarihi Eser Operasyonu

Karaman'ın Başyayla ilçesinde jandarmanın durdurarak arama yaptığı motosiklette 47 parça tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ilçeye bağlı Kışla köyünde ikamet eden M.A. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak için Mersin'in Anamur ilçesine götüreceği bilgiye ulaştı. Ekipler takibe aldığı şahsı motosikletle giderken kıs kıvrak yakaladı. Şahsın üzerinde ve motosikletinde yapılan aramada 47 adet çeşitli objelerde tarihi eser olduğu değerlendirilen eski eser ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan M.A., hakkında adli işlem başlatılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - KARAMAN