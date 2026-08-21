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Karaman'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Karaman'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Karaman'da gece saatlerinde emniyet şeridinde park halindeki tırın dorsesine arkadan çarpan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mahmut Selim Gencer, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Tır sürücüsü, okulun girişini aradığı sırada tırını park ettiğini belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da park halindeki tıra arkadan çarpan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Şehit Muhammet Yalçın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Selim Gencer (18) yönetimindeki 70 ACN 201 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde park halinde olan A.D. (62) idaresindeki 42 AIP 029 plakalı tırın 06 CCT 406 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gencer, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tırın sürücüsü okulun girişini arıyormuş

Polis ekiplerine olayı anlatan tır sürücüsü A.D., Ankara'dan İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ders kitapları getirdiğini, okulun girişini bulamayınca tırını park ederek girişi yaya olarak aradığı sırada kazanın meydana geldiğini ileri sürdü. Kaza sonrası olay yeri inceleme ekibi bölgede çalışma yaparken, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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