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Karaman'da merdivenlerden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Karaman'da merdivenlerden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Karaman’da oturduğu apartmanın merdivenlerinden düşerek ağır yaralanan 70 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karaman'da oturduğu apartmanın merdivenlerinden düşerek ağır yaralanan 70 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Oğuz Ünal Caddesi üzerinde bulunan Adalet Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki Hüseyin Güz, oturduğu apartmanda dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Yaşlı adamı merdivenlerde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Güz, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin Güz, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme ekibi de olayın yaşandığı apartmanda çalışma yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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