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Karaman'da kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı, 2 kişi yaralandı.

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Karaman'da kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı, 2 kişi yaralandı.
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Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki beton aydınlatma direğine çarparak kazaya neden oldu; araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Devrilen direk yolu trafiğe kapatırken yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki beton aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen direk yolu trafiğe kapattı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Topucak Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 ADA 460 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk yolu trafiğe kapatırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazada araçta bulunan M.H.A. ile T.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 yaralı, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle cadde bir süre araç trafiğine kapatılırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Elektrik arıza ekipleri de devrilen direğin çevresinde çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan, otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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