Karaman'da Kereste Yangını Kontrol Altına Alındı

Karaman'da Kereste Yangını Kontrol Altına Alındı
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Karaman'ın Hamidiye Mahallesi'nde boş arazideki kerestelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içinde söndürüldü. Yangının, kaynaktan sıçrayan kıvılcımlardan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Karaman'da kerestelerin tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi 735. Sokak üzerindeki boş arazideki kerestelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşarak müdahale eden itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü. Küçük çaplı maddi hasara yol açan yangının boş arazi yakınında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımlardan çıkarmış olabileceği ihtimali ihtimali üzerinde duruluyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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