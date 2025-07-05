Karaman'da Kereste Yangını Kontrol Altına Alındı

Karaman'da kerestelerin tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi 735. Sokak üzerindeki boş arazideki kerestelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşarak müdahale eden itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü. Küçük çaplı maddi hasara yol açan yangının boş arazi yakınında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımlardan çıkarmış olabileceği ihtimali ihtimali üzerinde duruluyor. - KARAMAN