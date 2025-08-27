Karaman'da Kayıp 10 Yaşındaki Çocuk, Tarım Aletinin Altında Bulundu

Karaman'da Kayıp 10 Yaşındaki Çocuk, Tarım Aletinin Altında Bulundu
Karaman'da kaybolan 10 yaşındaki Mehmet Dural, yapılan arama çalışmaları sonucu üzerine tarım aleti devrilmiş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Kızık köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte köye giden Mehmet Dural (10) bir anda ortalıktan kayboldu. Dural'ı bulamayan yakınları durumu jandarmaya bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Kayıp çocuk için arama çalışması başlatan ekipler, Dural'ı kaybolduktan 4 saat sonra dedesinin evinin arkasında üzerine tarım aleti devrilmiş halde buldu. Ağır yaralı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dural, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede Dural'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Dural'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morga kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
