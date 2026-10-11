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Karaman'da kamyonun önünde 10 metre sürüklenen elektrikli bisiklette 2 kişi yaralandı

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Karaman'da kamyonun önünde 10 metre sürüklenen elektrikli bisiklette 2 kişi yaralandı
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Karaman'da kamyonun çarptığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, kamyonun önünde yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada bisiklet sürücüsü ile 8 yaşındaki kız çocuğu yaralanırken, kazadan saniyeler öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Karaman'da kamyonla çarpışan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralanırken, çarpışmadan saniyeler öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ü. yönetimindeki 42 FKF 70 plakalı kamyon ile M.D. (51) idaresindeki 70 ACD 166 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisiklet, kamyonun önünde yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada bisiklet sürücüsü ile bisikletin kasasında yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki kız çocuğu M.G.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

"Yol serbestti, bir anda önüme çıktı"

Kamyon sürücüsü C.Ü., elektrikli bisikletin aniden önüne çıktığını öne sürerek, "Yol serbestti, bir anda önüme çıktı. Kaldırımdan aşağı önüme düştü. Motorun nereden geldiğini bilmiyorum" dedi.

Öte yandan, kazadan saniyeler öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 3 tekerlekli elektrikli bisikletin ana yolda ilerlediği, kamyonun ise tali yoldan ana yola çıktığı görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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