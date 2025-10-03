Haberler

Karaman'da Kamyonet Devrildi, 2 Yaralı

Karaman'da Kamyonet Devrildi, 2 Yaralı
Karaman-Konya kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden eşya yüklü kamyonet devrildi. Sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Karaman'da kontrolden çıkan eşya yüklü kamyonetin yol kenarına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman- Konya kara yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. (27) idaresindeki 06 RM 173 plakalı Kia marka eşya yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki reklam panolarına çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.B. (65) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle devrilen kamyonetteki eşyalar da etrafa saçıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
