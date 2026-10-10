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Karaman'da jandarmanın denetiminde 80 aranan kişi yakalandı, 12'si tutuklandı

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Karaman'da jandarmanın denetiminde 80 aranan kişi yakalandı, 12'si tutuklandı
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Karaman'da 25 Eylül-9 Ekim 2026 arasında jandarmanın denetimlerinde aranan 80 kişi yakalandı, 12'si tutuklandı. Denetimlerde 33 bin 19 kişi ile 10 bin 725 araç sorgulanırken çok sayıda uyuşturucu, kaçak alkol ve tütün ürünü ele geçirildi.

Karaman'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 25 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi. Asayiş, narkotik ve trafik olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarda 33 bin 19 kişi ile 10 bin 725 araç sorgulandı.

Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimlerde çok sayıda uyuşturucu ve kaçak ürün ele geçirildi Denetimler ve aramalarda metamfetamin, eroin ve kenevir bitkisinin yanı sıra 20 litre etil alkol, 32,5 litre bandrolsüz kaçak viski, 14,5 litre bandrolsüz kaçak rakı ve 750 mililitre bandrolsüz şarap ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca kıyılmış tütün, 50 paket Maraş otu, bin adet boş makaron ve 2 bin 79 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.

Aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 10 sikke ve 3 obje ile 2 dedektöre de el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığınca, kentte huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik denetim ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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