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Karaman'da jandarmanın bir haftalık operasyonunda 49 kişi yakalandı, 11'i tutuklandı

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Karaman'da jandarmanın bir haftalık operasyonunda 49 kişi yakalandı, 11'i tutuklandı
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Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6-12 Kasım'da il genelinde denetim ve operasyon düzenledi; çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı, 11'i tutuklandı. Operasyonlarda 101 sikke, 72 tarihi obje, uyuşturucu maddeler ve 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Karaman'da jandarma ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 101 sikke, 72 tarihi obje, çeşitli uyuşturucu maddeler ve kaçak alkol ele geçirildi. Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalanırken, 11'i tutuklandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik 6-12 Kasım tarihlerinde il genelinde denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi.

49 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) başta olmak üzere asayiş ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, 18 bin 526 şahıs ve 8 bin 425 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı. Şüphelilerden 11'i, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetim ve operasyonlarda ayrıca 5 gram esrar, 379 gram kenevir ve skunk bitkisi, 297 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarda ise 101 sikke ve 72 obje ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 20 litre kaçak etil alkol, alkol yapımında kullanılan kit ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

Karaman İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla denetim ve uygulamaların kararlılıkla ve kesintisiz sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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