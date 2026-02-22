Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hisar Mahallesi Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 41 R 5558 plakalı Toyota marka otomobil ile Y.E.A. yönetimindeki 70 BD 080 plakalı Hyundai marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.D. idaresindeki otomobil savrularak kaldırıma çıktı. Diğer otomobilse yol kenarında park halinde olan cipe çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 41 R 5558 plakalı otomobilin sürücüsü M.D. ile aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri ise kaza sonrası araçlarda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı