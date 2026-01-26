Haberler

Karaman'da aranan 9 kişi tutuklandı

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde 13 aranan şahıs yakalandı. 9'u tutuklanırken, çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu maddeler ve kaçak alkol ele geçirildi.

Karaman'da son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 13 aranan şahıs yakalanırken, 9'u tutuklandı. Denetimlerde çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak alkolde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19-25 Ocak tarihleri arasında kent genelinde yürütülen çalışmalarda 2 bin 78 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalanırken, 9'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Trafik denetimlerinde ise 35 sürücüye ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 4 sürücüye kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmaktan, 25 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Uygulamalarda 61 araç trafikten men edilirken, 12 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Asayiş ve narkotik uygulamalarında yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 50 adet tabanca ve av tüfeği fişeği, 14 adet kesici-delici alet, 401 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 5 gram bonzai hammaddesi, 1 gram eroin, bin 591 adet sentetik hap ile 50 litre etil alkol ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece-gündüz demeden çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
