Karaman'da elektrikli bisikletin çarptığı yaşlı kadın ile bisikletin arkasında bulunan çocuk yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şehit Ömer Halisdemir Caddesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki C.Ç. isimli kadına K.T'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarptı. Kazada yaşlı kadın ile yola savrulan elektrikli bisikletin arkasında bulunan 6 yaşındaki A.T. isimli çocuk yaralandı. Yaralı kadın ile çocuk çağrılan ambulansla kaza yerine 200 metre uzaklıkta olan Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN