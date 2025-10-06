Karaman'da Elektrik Trafosunda Yangın Paniği

Karaman'da elektrik trafosunda çıkan yangın mahalleliyi korkuttu.

Yangın, Yenimahalle 284. Sokak'taki elektrik trafosunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, trafodan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan inceleme sonrası Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) arıza ekibi trafoda onarım çalışması başlattı.

"Erken müdahale olmasaydı yangın büyüyordu"

Olay anını anlatan mahalle sakini Abidin Asma, "İtfaiye sesini duyduk. Koşarak geldik, trafodan dumanlar çıktığını gördüm. Bayağı büyük alev vardı, anında müdahale ettiler. Erken müdahale olmasaydı yangın büyüyordu. Duman içeriden mahalleye gelmeye başladı. Kablo kokusundan belliydi zaten" dedi. - KARAMAN