Haberler

Karaman'da Elektrik Trafosunda Yangın Paniği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman Yenimahalle'de bir elektrik trafosunda çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

Karaman'da elektrik trafosunda çıkan yangın mahalleliyi korkuttu.

Yangın, Yenimahalle 284. Sokak'taki elektrik trafosunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, trafodan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan inceleme sonrası Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) arıza ekibi trafoda onarım çalışması başlattı.

"Erken müdahale olmasaydı yangın büyüyordu"

Olay anını anlatan mahalle sakini Abidin Asma, "İtfaiye sesini duyduk. Koşarak geldik, trafodan dumanlar çıktığını gördüm. Bayağı büyük alev vardı, anında müdahale ettiler. Erken müdahale olmasaydı yangın büyüyordu. Duman içeriden mahalleye gelmeye başladı. Kablo kokusundan belliydi zaten" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı
Karadeniz'in son yıllardaki en büyük festivali! 50 bin kişi katıldı, tüm masrafları Sedat Peker karşıladı

O ilimizde unutulmaz festival! Tüm masrafları Sedat Peker karşıladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.