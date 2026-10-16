Karaman'da dere kenarında dengesini kaybeden 63 yaşındaki şahıs hastanede öldü.

Karaman'da arkadaşlarıyla birlikte gittiği dere kenarında dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten dere yatağına düşen 63 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, eski Dereköy yolu üzerindeki Ağızboğaz Deresi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Kazım Bayraktar (63), arkadaşlarıyla birlikte alkol almak için dere kenarına gitti. Burada üzerine çıktığı taşta dengesini kaybeden Bayraktar, yaklaşık 2 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Bayraktar'ın düştüğünü fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla dere yatağından çıkarılan Bayraktar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bayraktar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken jandarma olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı