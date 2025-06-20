Karaman'da Cami Avlusunda Yangın Çıktı

Karaman'da Cami Avlusunda Yangın Çıktı
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Karaman'ın Sekiçeşme Mahallesi'nde Zeynel Abidin Ağa Camisi'nin avlusundaki kuru otlar tutuşarak yangın çıkardı. Vatandaşların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Karaman'da cami avlusundaki kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Sekiçeşme Mahallesi 83. Sokaktaki Zeynel Abidin Ağa Camisi'nin avlusunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, cami avlusundaki otların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirirken, bir vatandaşta yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, vatandaş tarafından söndürülen yangının bulunduğu alanda soğutma çalışması yaptı.

Yangında herhangi bir zarar yaşanmadı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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