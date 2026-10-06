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Karaman'da bıçaklı kavgada 1 genç yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Karaman'da bıçaklı kavgada 1 genç yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Karaman'da iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; sırtından bıçak darbeleri alan 1 genç yaralandı. Yaralı genç Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis, kavgaya karıştığı ileri sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 genç, sırtından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı ileri sürülen 2 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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