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Karaman'da BBP Merkez İlçe Başkanı ölü bulundu

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Karaman'da Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun, evinin altındaki garajda aracında ölü bulundu. Acaruygun'un kapalı garaj içerisinde aracın uzun süreli çalışmasından dolayı egzozdan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Karaman'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun, garajdaki aracında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi 708. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın altında bulunan garajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Acaruygun (40) evinin altında bulunan garajdaki aracının içinde kızı tarafından hareketsiz halde bulundu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Acaruygun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Acaruygun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Süleyman Acaruygun'un kapalı garaj içerisinde aracın uzun süreli çalışmasından dolayı egzozdan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Karaman'da BBP Merkez İlçe Başkanı ölü bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKara_kalem:

ŞUNU BİLEMEYECEK KADAR BİLGİYE SAHİPLERİ BU ÜLKEYİ YÖNETME SEVDASINDALAR ALLAH RAHMET EYLESİN NE DİYELİM

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