Haberler

Karaman'da polisin denetimlerinde yakalanan 12 kişi tutuklandı

Karaman'da polisin denetimlerinde yakalanan 12 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da polis ekiplerinin son bir haftadaki asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 16 şahıstan 12'si tutuklandı. Denetimlerde uyuşturucu, silah ve trafik ihlallerine de müdahale edildi.

Karaman'da polis ekiplerince son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şahıstan 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında kent genelinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda toplam 16 bin 597 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Denetimler neticesinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 16 şahıstan 12'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise, 69 araç sürücüsüne ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 19 araç sürücüsüne kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmaktan, 19 araç sürücüsüne ise alkollü araç kullanmaktan yasal işlem uygulandı. Kontrollerde 207 araç trafikten men edilirken, 26 sürücünün belgesine el konuldu. Yapılan denetimlerde 5 adet ruhsatsız tüfek, 30 adet tabanca fişeği, 8 adet kesici ve delici alet ile birlikte 180 gram bonzai maddesi, 4 gram bonzai hammaddesi, 60 gram esrar, 39 gram likit esrar, 25 gram metamfetamin ve bin 350 adet sentetik hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların gece-gündüz kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltında

Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı

Parti grubuna damga vuran çıkış: Tehdit ortadan kalkmadı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı
Araları bozuk muydu? Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt

Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt
Kolonlarından çatlama sesi gelen 7 katlı bina tahliye edildi

Kolonlardan gelen ses 45 kişiyi sokağa döktü
Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin'i çıldırtan iddia! Mahkemenin yolunun tuttu

Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
'Reşo Ağa' olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı

Reşo Ağa gözaltında! 15 adamıyla birlikte kıskıvrak yakalandı