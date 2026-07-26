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Karaman’da aranan 41 şahıstan 7’si tutuklandı

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Karaman’da jandarma tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı, 7’si tutuklandı.

Karaman'da jandarma tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı, 7'si tutuklandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik olayları başta olmak üzere suçların önlenmesi ve suça karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 17-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında yürütülen uygulamalarda 15 bin 585 şahıs ile 5 bin 222 araç sorgulandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 41 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denetimler esnasında; kenevir bitkisi, bonzai, sentetik ecza hap, 1 adet elektronik makaron doldurma makinesi, 5 bin adet bandrolsüz makaron, 500 adet bandrolsüz nargile tütünü, 3 kilo kıyılmış tütün, 100 adet tütün doldurulmuş makaron, 57 litre etil alkol, 7 litre el yapımı viski, 3 litre el yapımı votka, 1 adet dedektör, 1 adet akülü hilti, 1 adet el pointeri ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamalara kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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