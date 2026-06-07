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Bahçedeki atık eşyaların yanması paniğe yol açtı

Bahçedeki atık eşyaların yanması paniğe yol açtı
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Karaman'da bir apartmanın bahçesindeki atık eşyaların tutuşmasıyla çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını apartmana sıçramadan söndürdü.

Karaman'da bir apartmanın bahçesindeki atık eşyaların tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangın, öğle saatlerinde Alişahane Mahallesi 207. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın bahçesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bahçede bulunan atık ev eşyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangın anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Adrese gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın, apartmana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Halil Yılmaz, yangını fark eder etmez olay yerine koştuğunu belirterek, "Dumanı gördüm. Ev yanıyor dedim koştum. Eşyaları çatı katından temizlik yapmak için indirmişler" dedi.

Yangında bahçedeki eşyalar yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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