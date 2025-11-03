Karaman'da Seyir Halindeki Otomobil Yangını Vatandaşların Müdahalesiyle Söndürüldü

Karaman'da seyir halindeyken biranda alev alan otomobili vatandaşlar yangın tüpüyle söndürüldü.

Olay, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Şehit İsa Kahraman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. yönetimindeki 42 BYF 25 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil seyir halindeyken biranda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü hemen aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yanan aracı gören vatandaşlar ise yangın söndürme tüpüyle hemen yardıma koşarak yangına müdahale etti. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların erken müdahalesi sonucu alevler aracı sarmadan söndürüldü.

Araca yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiklerini söyleyen Abdurrahim Küçük, "Arabadan duman çıktığını gördük aracı durdurduk. Sonra yangın tüpüyle yangını söndürdük" dedi.

Olay yerine gelen itfaiye ise araçta soğutma çalışması yaptı. Motor kısmı yanan araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN