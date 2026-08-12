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İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
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Karaman'da 12 katlı inşaatta çalışan 39 yaşındaki Mesut Yıldız, dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden işçinin cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı; soruşturma başlatıldı.

Karaman'da çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Hamidiye Mahallesi 1038. Sokak üzerinde yapımı devam eden 12 katlı apartman inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan Mesut Yıldız (39), binanın son katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Mesut Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Yıldız'ın yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı bina çevresinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Mesut Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırması Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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