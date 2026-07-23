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Ereğli'de trafik denetimlerinde ilk kez dron kullanıldı

Ereğli'de trafik denetimlerinde ilk kez dron kullanıldı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde trafik ekipleri ilk kez dron destekli havadan denetim yaptı. Kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Uygulamaların devam edeceği bildirildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir ilk yaşanarak trafik denetimleri dron desteğiyle havadan gerçekleştirildi. Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada kural ihlali yapan sürücüler tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, dron ile trafik akışı havadan takip edildi. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, kırmızı ışık ihlali yapan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücüler tespit edilerek haklarında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, dron destekli trafik denetimlerinin sürücülerin trafik kurallarına uyma bilincini artırmayı amaçladığını belirterek, benzer uygulamaların ilçenin farklı noktalarında da aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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