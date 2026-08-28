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Kastamonu Açıklarında Yük Gemisi Batma Tehlikesi Geçirdi: 13 Mürettebat Kurtarıldı

Kastamonu Açıklarında Yük Gemisi Batma Tehlikesi Geçirdi: 13 Mürettebat Kurtarıldı
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Karadeniz'de seyir eden bir ticari yük gemisi, makine dairesine su alarak batma tehlikesi yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 11'i Azerbaycanlı, 1'i Türk ve 1'i Rus 13 mürettebatı güvenle tahliye etti. Kurtarılan mürettebat hastanede kontrol edilirken, su alan geminin sürüklendiği bildirildi.

Kastamonu açıklarında seyir halindeki bir ticari gemi su alarak batma tehlikesi geçirdi. Geminin yardım talebi üzerine gemideki 13 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz'de seyir halinde olan ve ismi henüz öğrenilemeyen ticari yük gemisi, saat 03.00 sıralarında gövdesinden makine dairesine su almaya başladı. Batma tehlikesi geçiren gemiden gelen yardım talebi üzerine bölgeye İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. TCSG-96 botuyla gemiye ulaşan ekipler, 11'i Azerbaycanlı, 1'i Türk ve 1'i Rus olmak üzere 13 mürettebatı tahliye etti. İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen mürettebat, burada ambulanslara bindirilerek kontrol amaçlı İnebolu Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Öte yandan, su alan geminin sürüklendiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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