Barajdan su almaya çalışan uçak kalkamayarak düştü
Burdur'un Karacaören Barajı'nda deneme uçuşu yapan bir eğitim uçağı su almaya çalışırken kalkış yapamayıp kırıma uğradı. Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, biri Türk, diğeri İspanyol 2 pilot, balıkçıların yardımıyla sağ salim kurtarıldı.
Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 11.05 sıralarında Antalya Orman Bölge Müdürlüğü uhdesinde deneme uçuşu gerçekleştiren bir eğitim uçağının, Karacaören Barajı'nda su alma esnasında kalkış yapamadığı bildirildi.
2 PİLOT TEKNELERLE KURTARILDI
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçakta bulunan biri Türk, diğeri İspanyol 2 pilot, balıkçı teknelerinin yardımıyla sağlıklı bir şekilde karaya çıkarıldı.
Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, pilotlar tedbir amacıyla Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.