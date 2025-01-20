Üye Girişi
Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır

Özel'den iktidara seçim resti: Adayımız hazır, çık karşıma al cevabını
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

Ünal Karaman da gemiyi terk etti

Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 33 yaşındaki E.T. ve 45 yaşındaki E.S. tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.T.'yi (33) takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli E.T.'nin aracını durdurarak arama yapan polis ekipleri, araçta 1 gram methamfetamin ele geçirdi. Ardından E.T'nin ikamet ettiği Nasrettin Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Evde bulunan E.S. (45), M.S. (28) ve H.B. (47) gözaltına alındı. Yapılan aramada, 1 çıkı satışa hazır virgina tütün, 8 çıkı satışa hazır halde methamfetaminin, 1 çıkı satışa hazır halde kannabinoid ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan pipe ele geçirildi.

"Kullanmak için uyuşturucu veya Uyarıcı madde satın almak, Kabul etmek, bulundurmak" ve "Kullanmak ve Uyuşturucu veya Uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan M.S. ve H.B. isimli şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, E.T. ve E.S. ise mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sergen canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
img

Topraklarına dönen Gazzeliler beklemediği bir manzarayla karşılaştı
img

Ünal Karaman da gemiyi terk etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
İsveç'te 10 kişiyi öldüren zanlı Bodrum'da yakalandı

İsveç'te 10 kişiyi bombayla öldüren zanlı Bodrum'da yakalandı
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.