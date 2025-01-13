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Karacabey'de Suç Oranları Yüzde 60 Azaldı: 252 Kişi Tutuklandı

Karacabey'de Suç Oranları Yüzde 60 Azaldı: 252 Kişi Tutuklandı
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Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılındaki operasyonlar sonucu suç oranlarının yüzde 60 azaldığını ve toplamda 252 kişinin tutuklandığını açıkladı. Hırsızlık ve diğer asayiş olaylarında kayda değer bir düşüş yaşandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü, 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 252 kişinin tutuklandığını açıkladı. 2024 yılında suç oranları, bir önceki yıla oranla yüzde 60 azaldı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 1 yıldır yapmış olduğu yoğun çalışmalar neticesinde, Karacabey'de asayiş olaylarında 2024 yılında 2023 yılına göre yüzde 60,1'lik azalma yaşanırken, suçları aydınlatma oranı ise yüzde 64'ten yüzde 91,5'e ulaştı. 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 18,7'lik azalma yaşanırken, aydınlatma oranı ise 96,3'ten yüzde 98,4'e ulaştı. Evden hırsızlık olaylar ise 125 olaydan 30 olaya düşmüş olup, olay sayısında yüzde 76'lık azalma yaşanırken, aydınlatma oranı ise yüzde 52'den yüzde 76,7'ye yükseldi.

İşyerinden ve kurumdan hırsızlık olay sayısı 84 olaydan 38 olaya düşerken, olay aydınlatma oranı 59,5'ten yüzde 97,4 e yükseldi. Motosiklet hırsızlığı olaylarında olay sayısı 102'den 12'ye düşerken, olay aydınlatma oranı ise yüzde 48'den 83,3'e yükseldi. Otodan hırsızlık olaylarında, olay sayısı 61 olaydan 15'e düşerken aydınlatma oranı yüzde 34,4'ten yüzde 93,3'e yükseldi.

Açıktan hırsızlık olayları 171 olaydan 37 olaya düşerek yüzde 78,4 azalış kaydederken, olay aydınlatma oranı ise yüzde 46,8'den yüzde 78,4'e yükseldi. Oto Hırsızlığı olay sayısı 19'dan 5'e düşmüş bulunurken, yakalama oranı yüzde 84,2'den yüzde 100'e yükseldi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik 2024 yılında yapılan operasyon ve çalışmalarda 194'ü hırsızlık, 72'si dolandırıcılık, 16'sı cinsel suçlar, 22'si yağma, 93'ü narkotik, 458'i diğer suçlardan olmak üzere toplamda 855 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların 14'ü 10 yıl ve üzeri, 26'sı 5 ila 10 yıl arası ve 212'si ise 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olan kişiler olduğu tespit edildi. Yine 2024 yılı içerisinde devam eden çalışmalarda 58 adet tabanca, 20 adet pompalı tüfek, 10 adet kurusıkı tabanca ve 1007 adet fişek, 482 adet uyuşturucu hap, 813 gram esrar, 2 kilo 209 gram sentetik uyuşturucu, 151 bin 180 adet doldurulmuş makaron sigara, 1248 adet bandrolsüz sigara paketi ve 153 kg bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü, 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 252 kişinin tutuklandığını açıkladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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