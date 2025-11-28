Haberler

Karacabey'de Kural İhlali Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yasak bir noktadan dönüş yapmaya çalışan sürücü, başka bir araçla çarpışarak kazaya sebep oldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kural ihlali kazaya neden oldu. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin M. (46) idaresindeki 58 FY 604 plakalı araç, Bursa istikametinden Balıkesir istikametine seyir halindeyken, 'U' dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş almak istedi. Uyarı tabelasını dikkate almayan sürücü, Bursa istikametine doğru dönüş yapmak isterken, aynı istikametten gelen Ümit B.'nin kullandığı 09 US 791 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücü Metin M. ile araçtaki yolcu Besra M. (59) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı bölgedeki vatandaşlar ise, aynı noktada defalarca kaza meydana geldiğini ve bölgeye trafik ışığı konulması gerektiğini belirtti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

