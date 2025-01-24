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Karacabey'de Kaçan Ayı 9 Gün Sonra Yakalandı

Karacabey'de Kaçan Ayı 9 Gün Sonra Yakalandı
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Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Rehabilitasyon Merkezinden kaçan boz ayı, 9 gün süren arama çalışmalarının ardından Boğazköy Mahallesi'nde yakalandı. Ekipler tarafından uyuşturucu iğne ile bayıltılan ayı, rehabilitasyon merkezine geri götürüldü.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki barınaktan kaçan ayı 9 gün sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey Ovakorusu Ayı Rehabilitasyon Merkezinde rüzgarda devrilen ağacın elektrikli demir çite zarar vermesi üzerine ayılardan biri kaçtı. En son barınağa komşu olan Boğazköy Mahallesinde görülen boz ayı için barınak çalışanları, Orman Bakanlığı Milli Park ekipleri, veteriner hekimler ve jandarma timleri seferber oldu. Sosyal medyadan da mahalle halkının dikkatli olması; ayının görüldüğü anda Karacabey Jandarma Komutanlığına acil olarak bilgi verilmesi istendi.

112 acil çağrı merkezine Boğazköy Mahallesi'nde ayı görüldüğü ihbarının gelmesi üzerine ekipler bölgede arama çalışmaları başlattı. Boğazköy yakınlarında yol üzerinde yürürken görülen ayıya rehabilitasyon merkezinde görevli 4 personel tarafından müdahale edildi. Uyuşturucu iğne atılarak bayıltılıp etkisiz hale getirilen ayı, rehabilitasyon merkezine geri götürülüp diğer ayıların yanına bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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