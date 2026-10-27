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Karabük Valiliği okul çevresi ve öğrenci servisi denetimlerinin sürdüğünü açıkladı

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Karabük Valiliği okul çevresi ve öğrenci servisi denetimlerinin sürdüğünü açıkladı
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Karabük Valiliği, okul çevreleri, bahçeleri ve öğrenci servislerinde yürütülen denetimlerde muhtemel risklere karşı önleyici tedbirler alındığını açıkladı. Açıklamaya göre öğrencilerin huzur ve güvenliği için denetimler ekipler tarafından kararlılıkla sürdürülüyor.

Karabük'te öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimleri devam ediyor.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, okul çevrelerinde, bahçelerinde ve öğrenci servislerinde gerçekleştirilen denetimlerde muhtemel risklere karşı önleyici tedbirler alındığı belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli kontrollerin ekipler tarafından titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, çocukların huzur ve güvenliğinin öncelikli olduğu belirtilerek, okul çevrelerindeki denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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