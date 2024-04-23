Karabük'ün Eflani ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Karabük'ün Eflani ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Saraycık köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK