Karabük'ün Eflani ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.
İlçeye bağlı Saraycık köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK