Karabük'teki Orman Yangını, Bolu'ya Ulaştı

Karabük'teki Orman Yangını, Bolu'ya Ulaştı
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Karabük'te 4 gündür süren orman yangını, Bolu'nun Gerede ilçesine kadar yayılarak duman tabakası oluşturdu. Yangın kontrol altına alınamazken, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Karabük'te 4 gündür devam eden orman yangını Bolu'nun Gerede ilçesine kadar ulaştı. İlçeyi kaplayan duman tabakası, dronla görüntülendi.

Karabük'ün ormanlık alanlarında başlayan ve 74 saattir kontrol altına alınamayan yangın, Üçbaş, Sofular ve Aktaş köyleri yönüne doğru ilerliyor. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler yerleşim yerlerini tehdit ederken, bölgedeki tahliye edilen köylerde havadan ve karadan söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yangının etkisi Karabük sınırlarını aştı

Yangının oluşturduğu yoğun duman bulutları, Karabük'e komşu olan Bolu'nun Gerede ilçesinden de net şekilde görüldü. İlçe genelinde gökyüzünü kaplayan duman tabakası vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken, Gerede semalarını saran gri bulutlar dronla havadan da kaydedildi.

"İlçemizi duman kaplamış durumda"

Havadaki dumanların net şekilde görüldüğü ifade eden Enes Günaydın, "Bu duman Karabük'te 4 gündür devam eden yangının dumanı. İlçemizi duman kaplamış durumda. Bolu tarafına baktığımızda hava aydınlık, Karabük tarafında ise duman tabakası sarmış durumda" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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