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Karabük'te Yaya Geçidini Kullanmayan Kişi Tel Örgünün Üzerinden Atladı

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Karabük'te 20 metre mesafedeki yaya geçidini kullanmayıp tel örgünün üzerinden atlayan kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olay Zonguldak Caddesinde meydana geldi. Telin üzerinde bir süre dengesini sağlayamaya çalışan şahsın kendini tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. En çok kazanın yaşandığı bölgelerden biri olan caddede yapılan bu davranış pes dedirtti. Öte yandan yol boyunca örülü olan tellerin bir kısmına zarar verildiği görüldü.

Karabük'te 20 metre mesafedeki yaya geçidini kullanmayıp tel örgünün üzerinden atlayan kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay Zonguldak Caddesinde meydana geldi. 20 metre mesafedeki yaya geçidini kullanmaya üşenen bir şahıs tel örgünün üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Telin üzerinde bir süre dengesini sağlayamaya çalışan şahsın kendini tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. En çok kazanın yaşandığı bölgelerden biri olan caddede yapılan bu davranış pes dedirtti.

Öte yandan yol boyunca örülü olan tellerin bir kısmına zarar verildiği görüldü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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