Karabük'te 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyünde alevlere teslim olan 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Çakıllar Mahallesi'nde Muhammer Çetin'e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - KARABÜK

