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Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen dört ayrı uyuşturucu operasyonunda 73 kök kenevir bitkisi ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen dört ayrı uyuşturucu operasyonunda 73 kök kenevir bitkisi ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ile Eskipazar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında Karabük merkez ve Eskipazar ilçesinde dört ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve bahçelerinde yapılan adli aramalarda 73 kök kenevir bitkisi, 370 gram kubar esrar, 12 gram metamfetamin, 32 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 cep telefonu ele geçirilerek incelemeye alındı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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