Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda onlarca kutu uyuşturucu hap ve esrar ile yakalanan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine darbe üzerine darbe vurmaya devam ediyor. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği görevlileri yaptıkları saha çalışmaları neticesinde M.A.K, B.İ, S.Ö. ve S.T. isimli şüphelilerin kente uyuşturucu getirecekleri bilgisini aldı. Yenice ilçesi girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 81 kutu içerisinde 4 bin 518 kapsül uyuşturucu hap, 5 gram esrar, 2 adet esrar içiminde kullanılan kağıt kutusu, 55 adet şeffaf paketleme, ruhsatsız tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Yenice Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK