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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 3 ayrı operasyonda 19,35 gram metamfetamin, 7,92 gram esrar maddesi, 17,67 gram kokain olabileceği değerlendirilen madde ile esrar öğütücüsü ele geçirilirken, Ş.G, O.H., T.B., R.Y., A.C.Ç., A.N., K.Y., Ö.F.T ve H.İ.E gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.N. ve K.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında da uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak (TCK-191) suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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