Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, durumlarından şüphelenilen C.Y. ve E.D. isimli şüpheliler tespit edildi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, peçeteye emdirilmiş halde 4 parça halinde toplam 7,12 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 11 adet sentetik ecza (Lyrica), içerisinde AM2201 maddesi kalıntıları bulunan bir şişe, bir adet boş oksijenli su şişesi ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden C.Y. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" (TCK 191) suçundan adli işlem başlatıldı. E.D. hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" (TCK 188), "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" (TCK 191) ile "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.

E.D., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KARABÜK