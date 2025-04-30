Karabük'te Uyuşturucu Ele Geçirildi: İki Şahıs Gözaltına Alındı

Karabük'ün Yenice ilçesinde 2 şahsın üzerinde ve aracında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede yapılan faaliyette 2 şahsın üzerinde, eşyalarında ve bulundukları araçta yapılan aramada 1 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 2 şahıs gözaltına alındı. - KARABÜK