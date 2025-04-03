Karabük'te Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Karabük'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karabük'te otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
KARABÜK - Karabük'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa