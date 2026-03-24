Karabük'te ters yön tehlikesi kamerada

Karabük'te ters yönde ilerleyen bir otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar araç kamerasına yansıdı. Sürücünün büyük panik yaşadığı olayda muhtemel bir facia son anda önlendi.

Edinilen bilgilere göre, olay 100. Yıl Mahallesi 1002 No'lu Cadde üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, trafikte ters yönde ilerlemeye başladı. Yoğunluğun yaşandığı cadde üzerinde karşı yönden gelen araç sürücüleri, aniden karşılarında gördükleri otomobil nedeniyle zor anlar yaşadı.

Görüntülerde, söz konusu aracın bir süre ters şeritte ilerlediği görüldü. Tehlikeli yolculuğunu sürdüren sürücünün daha sonra kendi istikametine geçerek gözden kaybolduğu anlar da kameraya yansıdı.

Polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. - KARABÜK

