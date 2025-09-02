Karabük'te Orman Yangını ile İlgili 5 Afgan Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde çıkan orman yangınıyla ilgili kesim işlerinde çalışan ve jandarma tarafından gözaltına alınan 5 Afganistan uyruklu şahıs serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün öğle saatlerinde Eflani ilçesi Saraycık köyü Bozarmut Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili yapılan incelemelerde, orman içerisinde bulunan kesim sahasında çalışan Afganistan uyruklu Nımetullah S., Asadullah S., Taç Muhammed M., İbadullah M. ve Sheer Muhammed A.'nın barınma amaçlı kullandıkları çadıra öğle yemeği için geldikleri, ardından yeniden kesim sahasına gittikleri, bu sırada yemek yedikleri çadırın tutuşmasıyla yangının çıktığının değerlendirildiği öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 5 şahıs, işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesine sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK